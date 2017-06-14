Тиллерсон: предполагаемое влияние РФ на выборы в США грозит стать вечным раздражителем

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вопрос о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в избирательные процессы в США способен превратиться в постоянное препятствие улучшению двусторонних отношений, если Россия не снимет его с повестки дня. Это утверждал в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я говорю об этом с россиянами напрямую", - заявил глава внешнеполитического ведомства, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утверждения о влиянии Москвы на прошлогодние американские президентские выборы. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

По словам Тиллерсона, на переговорах с ним российское руководство дало на означенные претензии такой же ответ, какой оглашало публично на протяжении всех последних месяцев. "Тем не менее, мы довели до сведения (России) свою жалобу на этот счет", - отметил Тиллерсон. "Это станет постоянной преградой нашей способности улучшить наши отношения, если они не займутся данным вопросом", - считает шеф американской дипломатии.

Как он выразился далее, президент США Дональд Трамп намерен лишь "попытаться восстановить эти отношения до уровня, отвечающего интересам американского народа". "(Но) мы серьезно относимся к своим отношениям с Россией", - заверил Тиллерсон. Как он при этом констатировал, Россия "является глобальной ядерной державой".

Выступая затем на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, госсекретарь отказался строить прогнозы по поводу того, чем могут увенчаться нынешние усилия по нормализации российско-американских отношений. Взаимодействие новой администрации США с правительством России находится пока "на ранних стадиях", сказал в связи с этим Тиллерсон.