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Опрос: более 60% американцев не одобряют подход Трампа к России

Международная панорама
15 июня, 1:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

В отношениях с РФ курс президента США поддержали 30% респондентов

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Более 60% американцев не одобряют подход президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией. Как свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup, в отношениях с РФ курс главы Белого дома поддержали 30% респондентов.

В целом исследование охватывало десятку самых важных тем, находящихся на повестке дня администрации США. Ни по одной из них, как выяснилось, президент не имеет поддержки соотечественников. Наиболее высоко опрошенные оценили его работу в сфере борьбы с терроризмом - 46% одобрительных отзывов и 53% негативных, а также в экономике (45% одобрительных отзывов, 53% негативных).

В целом рейтинг популярности президента США согласно данному опросу составил 38%.

В ходе предвыборной гонки Трамп обещал наладить отношения с Россией. Однако Демократическая партия и близкие к ней СМИ постоянно раздувают скандалы вокруг приписываемого РФ вмешательства в политические процессы в США. Как указывается в комментарии к итогам опроса, интенсивность этих нападок со времени выборов, "кажется, даже усиливается".

В исследовании, проведенном 7-11 июня, приняли участие 1009 совершеннолетних американцев по всей стране.

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