Власти КНДР кратко сообщили об освобождении американского студента

ПХЕНЬЯН, 15 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Власти КНДР проинформировали об освобождении американского студента, ранее приговоренного к лишению свободы за совершенные в этой стране противоправные действия. Как отмечается в распространенном кратком сообщении агентства ЦТАК, гражданин США Отто Фредерик Вомбиер, "приговоренный к исправительным работам, был отправлен на родину 13 июня по судебному решению, исходя из гуманных соображений".

Об освобождении Вомбиера стало известно во вторник из заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором отмечалось, что "господин Вомбиер находится на пути в Соединенные Штаты, где он воссоединится со своей семьей".

22-летний студент Университета штата Вирджиния был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Вомбиера обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа" после того, как ночью 1 января он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.

Примечательно то, что в прошлом году правительство КНДР заявило об отказе вступать в переговоры с властями США о судьбе американских преступников, отбывающих наказание на ее территории. Поводом для такого предупреждения стала деятельность гражданина США корейского происхождения Бэй Чжун Хо (Кеннет Бэй), который в 2013 году был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам принудительных работ за подрывную религиозную деятельность, но на следующий год освобожден, исходя из гуманных соображений. Возмущение в Пхеньяне вызвало то обстоятельство, что после того, как Бэй Чжун Хо "со слезами на глазах умолял в Пхеньяне о помиловании", он написал враждебную КНДР книгу воспоминаний о пребывании в трудовом лагере, а на пресс-конференциях утверждал, что Северная Корея представляет собой "огромную тюрьму".

В этом году в КНДР были задержаны два американца США корейского происхождения Ким Сан Док и Ким Хак Сон, которые занимались преподаванием в пхеньянском Институте науки и технологий. Им предъявили обвинение в причастности "к подрывной деятельности, нацеленной против народной республики".

В апреле прошлого еще один гражданин США корейского происхождения Ким Дон Чхоль был приговорен к 10 годам тюремного заключения за шпионаж. 62-летнего американца задержали в торгово-экономической зоне Расон на северо-востоке КНДР, где он участвовал в предпринимательской и благотворительной деятельности. Ким Дон Чхоль сообщил, что "по заданию разведслужбы Южной Кореи занимался в КНДР сбором информации, в том числе военного характер, передавал сведения о настроениях среди населения, обстановке на продовольственных рынках".