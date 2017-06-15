ВМС Катара и США проведут первые с начала кризиса в Персидском заливе совместные маневры

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 15 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Катар и США намерены провести впервые с начала дипломатического кризиса в Персидском заливе совместные маневры ВМС. Об этом сообщил базирующийся в Дохе телеканал Al Jazeera.

По его информации, для участия в учениях в среду в катарский порт Хамад прибыли два корабля ВМС США. Отмечается, что по прибытии состоялась встреча экипажа кораблей и офицерского состава ВМС Катара. Другие детали не приводятся.

Ранее в Пентагоне заявляли, что ситуация вокруг Катара не повлияла на текущую работу расположенной в этом государстве американской военной базы Эль-Удейд. Однако, как уточняли в ведомстве, сложившаяся кризисная ситуация затрудняет долгосрочное планирование военных операций США на Ближнем Востоке. На базе Эль-Удейд в столице Катара расквартированы 11 тыс. военнослужащих США и стран коалиции. База имеет большое значение для проведения операций против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Накануне в Вашингтоне государственный министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя провел переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэтисом. Как подтвердили в ведомстве, Мэттис и аль-Атыйя во время состоявшейся в среду встречи "обсудили взаимные интересы в области безопасности, включая ход текущих операций против ИГ, и важность деэскалации напряженности" между Катаром и рядом арабских стран. Кроме того, стороны обсудили завершающие шаги по покупке американских истребителей McDonnel Douglas F-15 Eagle на сумму около 12 млрд долларов.

Вместе с тем, как сообщал портал Defense News со ссылкой на документы Белого дома, США могут поставить ВВС Саудовской Аравии, в частности, 20 транспортных самолетов C-130J и 3 самолета-заправщика KC-130J общей стоимостью 5,8 млрд долларов, а также обеспечить восьмилетнее обслуживание истребителей F-15, состоящих на вооружении, за 6,25 млрд долларов. В конце мая президент США Дональд Трамп прибыл с первым официальным визитом в Эр-Рияд, результатом которого стала крупнейшая в истории США оружейная единовременная сделка на 110 млрд долларов.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.