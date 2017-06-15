Судья ООН приговорен в Турции к 7,5 годам тюремного заключения

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ГААГА, 15 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Судья Международного остаточного механизма для международных трибуналов (МОМУТ) Айдын Сефа Акай приговорен к 7,5 годам теремного заключения. Об этом сообщили в самой инстанции.
"Уголовный суд первой инстанции в Анкаре признал его виновным по единственному пункту обвинения - членству в террористической организации", - отметили в МОМУТ. В инстанции подчеркнули, что на данное решение может быть подана апелляция, до подачи которой Айдын Сефа Акай был временно освобожден. При этом турецкие власти отобрали у него паспорт и запретили покидать страну.