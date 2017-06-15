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Хардт: блок Меркель нацелен на нормализацию отношений с РФ

Международная панорама
15 июня, 13:27 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики отметил, что в будущем сотрудничество будет возможным лишь при готовности РФ "активно восстанавливать утраченное доверие"

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БЕРЛИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Партийный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, привержен нормализации отношений с Россией. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС Юрген Хардт - координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству, представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики.

Интервью

Юрген Хардт

Немецкий парламентарий: отношения с Россией можно улучшить за короткое время

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"В настоящее время ведется работа над предвыборной программой. Для ХДС и для ХСС остается важной целью улучшать политические, экономические и межобщественные отношения с Россией. Мы выступаем за партнерское сотрудничество с РФ", - сказал политик.

Однако в будущем, как считает Хардт, такое сотрудничество "будет возможным лишь при готовности и желании России активно восстанавливать утраченное доверие". "К этому относится приверженность верховенству международного права и неприкосновенности границ суверенных государств", - добавил собеседник.

Он считает, что при определенных условиях выйти на тот уровень отношений, который был до украинского кризиса, можно будет довольно быстро. "Если Россия вернется к Парижской хартии, то отношения за короткое время станут нормальными и более интенсивными. Потому что такие сферы, как экономика, культура и международное сотрудничество, предлагают огромные возможности, которые граждане России и Германии с удовольствием бы использовали", - отметил представитель ХДС.

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