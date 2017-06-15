Трамп назвал происходящее в США "величайшей охотой на ведьм"

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter вновь назвал происходящее в Соединенных Штатах охотой на ведьм, а обвинения в его адрес в попытках помешать правосудию - "фальшивкой".
"Вы наблюдаете одну величайшую охоту на ведьм в истории американской политики - ведут ее очень плохие и конфликтные люди", - написал американский лидер.
You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history - led by some very bad and conflicted people! #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.
В предыдущей записи Трампа в его микроблоге говорилось, что "они придумали фальшивую историю о сговоре с россиянами, не нашли никаких доказательств, поэтому теперь они продвигают тему о препятствовании правосудию" в контексте этих же обвинений насчет сговора. Президент США при этом не уточняет, кого именно он имеет ввиду.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в прошлогодние американские выборы, начал изучать вопрос, создавал ли Трамп помехи правосудию, сообщила накануне газета Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.
По сведениям издания, причиной для версии о создании препятствий правосудию стали сообщения СМИ о том, что Трамп перед увольнением главы ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, заподозренного в том, что он скрывал информацию о своих контактах с представителями России.