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Назарбаев подписал закон о дополнительных требованиях к кандидату в президенты Казахстана

Международная панорама
15 июня, 16:20 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Кандидат должен быть с опытом работы на госслужбе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет, также он не должен иметь заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей

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АСТАНА, 15 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан". Документ направлен на приведение действующих конституционных законов в соответствие с поправками, внесенными в конституцию. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В закон "О выборах" вносятся дополнительные требования, предъявляемые к кандидату в президенты страны: наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет, а также подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей.

В законе "О президенте" полномочия президента республики приводятся в соответствие с конституционными поправками. В частности, президент по представлению премьер- министра, внесенному после консультаций с Мажилисом (нижней палатой) парламента, назначает на должности членов правительства.

Закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" дополнен статьей, определяющей порядок согласования с Мажилисом кандидатур членов правительства. Консультации будут проводиться в соответствующих постоянных комитетах палаты. Кандидатуры на должности представляет премьер-министр или уполномоченное им должностное лицо. Комитет будет выносить заключение по каждой обсуждаемой кандидатуре.

Вносятся поправки в закон "О республиканском референдуме". В соответствии с ними не могут быть предметом референдума вопросы унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные первым президентом-Елбасы (лидером нации).

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