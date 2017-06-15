Экс-министр нацбезопасности США Джонсон выступит на слушаниях по РФ в Конгрессе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бывший глава Министерства национально безопасности США Джей Джонсон выступит на открытых слушаниях спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США. Об этом сообщается в четверг на сайте Палаты представителей.

Слушания состоятся в среду, 21 июня.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.