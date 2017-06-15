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Суд Киева отменил постановление кабмина об ограничении на вывоз вещей из Крыма на Украину

Международная панорама
15 июня, 19:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, июня. /ТАСС

В Украинском Хельсинском союзе (УХС) по правам человека отметили, что решение правительства было "дискриминационным в отношении крымчан"

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КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Административный апелляционный суд Киева отменил постановление украинского правительства об ограничении на вывоз вещей из Крыма на Украину. Об этом сообщили ТАСС в Украинском Хельсинском союзе (УХС) по правам человека.

"Административный апелляционный суд Киева признал незаконным и недействующим пункт постановления кабинета министров Украины №1035, который ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом", - сказала юрист УХС Дарья Свиридова.

По ее словам, решение правительства было "дискриминационным в отношении крымчан", в связи с чем организация решила добиваться его отмены в суде. "Таким образом, запрет для жителей полуострова вывозить свои вещи не действует", - отметила Свиридова, при этом выразив опасение, чтобы правительство не одобрило новые решения, которые бы усложнили жизнь жителям Крыма.

Постановление № 1035 о прекращении товарооборота с Крымом вступило в силу 17 января 2016 года. Оно разрешало перевозить только личные вещи и "социально значимые продукты питания" на сумму не больше 10 тыс. гривен (менее $400) и весом не больше 50 кг на одного человека. Пункт о продуктах действителен, если человек въезжает не чаще одного раза в сутки.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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