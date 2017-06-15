СМИ: в одной из мечетей Кабула прогремел взрыв, шесть человек погибли

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, 10 пострадали в результате взрыва в одной из шиитских мечетей на юго-западе Кабула, столицы Афганистана. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.
По его данным, за взрывом последовала стрельба. Отмечается, что вблизи мечети в связи с месяцем поста Рамадан было очень многолюдно.
В октябре 2016 года в результате нападения боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на шиитскую мечеть в Кабуле погибли 18 человек, 50 пострадали.