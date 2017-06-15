Группа террористов ликвидирована на юго-востоке Ирана

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ТЕГЕРАН, 15 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Группа террористов ликвидирована в результате спецоперации в районе Гаср-е Ганд юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщается в распространенном заявлении командования сухопутными силами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана).
"В ходе боестолкновения несколько террористов убиты, несколько ранены и захвачены. Обнаружен подготовленный к взрыву автомобиль, пять взрывных устройств для проведения акций смертников, более 700 кг взрывчатых веществ, несколько единиц огнестрельного оружия и значительное количество боеприпасов", - говорится в заявлении.
Накануне министр информации ИРИ (руководитель иранских спецслужб) Махмуд Алави сообщил о ликвидации двух террористических групп: одной - в той же провинции Систан и Белуджистан, другой - в провинции Курдистан. Три дня назад спецоперация проводилась в южной провинции Хормозган.
Ее результатом стало уничтожение четверых боевиков, у которых были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, а также флаг террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По данным иранских сил безопасности, несколько входивших в состав этих групп боевиков были иностранцами.
Меры безопасности в Иране были значительно усилены, а деятельность спецслужб резко активизировалась после предпринятых террористами 7 июня в Тегеране двух акций, целями которых стал иранский парламент и мавзолей основателя ИРИ имама Хомейни. Жертвами этих нападений стали 17 человек, 46 получили ранения.
В последние дни поступали сообщения о проведении арестов по подозрению в причастности к терактам в Тегеране. В общей сложности в различных провинциях Исламской Республики были задержаны около 50 человек.