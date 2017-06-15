Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокурор Венесуэлы подала три заявления против созыва Конституционной ассамблеи

Международная панорама
15 июня, 21:44 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

В одном из заявлений отмечается, что президент может лишь предложить организовать КА, но сам этот процесс должен быть вынесен на одобрение граждан

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 15 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас подала в Верховный суд три заявления против учреждения Конституционной ассамблеи (КА). Глава надзорного ведомства требует отменить президентские указы, касающиеся созыва этого органа, а также соответствующие решения Национального избирательного совета.

В одном из заявлений отмечается, что президент может лишь предложить организовать КА, но сам этот процесс должен быть вынесен на одобрение граждан. Ранее Верховный суд разрешил Мадуро созвать КА без проведения плебисцита, указав, что глава государства "действует во исполнение народного суверенитета".

Кроме того, Диас протестует против "территориального и секторального" принципа при голосовании в КА, что, по ее мнению, ставит под угрозу всенародную демократию и нарушает право голоса.

Генпрокурор также потребовала отстранить членов Конституционной палаты Верховного суда, которые приняли решения, нарушающие, по ее мнению, конституционный порядок.

В понедельник высший судебный орган отказался рассматривать заявление генпрокурора против созыва КА. В среду такое же решение было принято по ходатайству Диас об отмене назначения ряда его членов.

В мае Мадуро сообщил, что в состав новой КА войдут "364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

Выборы в этот орган должны пройти 30 июля. Пока неизвестно, как долго он будет работать.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
2
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО
3
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
4
Белый дом пока не подтверждает визит Порошенко в Вашингтон
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Вучич заявил, что его не интересует мнение США по поводу российского гумцентра в Нише
7
Следствие просит передать из полиции в СК дело о ДТП с 6-летним ребенком в Подмосковье
Темы дня
Загрузка...
Реклама