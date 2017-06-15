Генпрокурор Венесуэлы подала три заявления против созыва Конституционной ассамблеи

МЕХИКО, 15 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас подала в Верховный суд три заявления против учреждения Конституционной ассамблеи (КА). Глава надзорного ведомства требует отменить президентские указы, касающиеся созыва этого органа, а также соответствующие решения Национального избирательного совета.

В одном из заявлений отмечается, что президент может лишь предложить организовать КА, но сам этот процесс должен быть вынесен на одобрение граждан. Ранее Верховный суд разрешил Мадуро созвать КА без проведения плебисцита, указав, что глава государства "действует во исполнение народного суверенитета".

Кроме того, Диас протестует против "территориального и секторального" принципа при голосовании в КА, что, по ее мнению, ставит под угрозу всенародную демократию и нарушает право голоса.

Генпрокурор также потребовала отстранить членов Конституционной палаты Верховного суда, которые приняли решения, нарушающие, по ее мнению, конституционный порядок.

В понедельник высший судебный орган отказался рассматривать заявление генпрокурора против созыва КА. В среду такое же решение было принято по ходатайству Диас об отмене назначения ряда его членов.

В мае Мадуро сообщил, что в состав новой КА войдут "364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Оставшихся 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

Выборы в этот орган должны пройти 30 июля. Пока неизвестно, как долго он будет работать.