Госдеп: США привержены "Минску", но недовольны прогрессом в его реализации

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США привержены Минским соглашениям, на основе которых происходит урегулирование ситуации в Донбассе, однако недовольны прогрессом их выполнения. Об этом заявила в четверг официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы недовольны прогрессом выполнения соглашения. Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Донбассе", - сказала она. "Мы не видели результатов, которые хотели бы увидеть", - добавила представитель внешнеполитического ведомства США.

В среду Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне не хотят связывать процессы урегулирования ситуации на Украине исключительно рамками Минских соглашений. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, он допустил возможность достичь разрешения конфликта при непосредственном участии Москвы и Киева, но на основе договоренностей, альтернативных тем, которые были зафиксированы в Минске.