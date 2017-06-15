Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп: США привержены "Минску", но недовольны прогрессом в его реализации

Международная панорама
15 июня, 22:40 дата обновления: 15 июня, 23:14 UTC+3

По словам представителя Госдепартамента, США "глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Донбассе"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США привержены Минским соглашениям, на основе которых происходит урегулирование ситуации в Донбассе, однако недовольны прогрессом их выполнения. Об этом заявила в четверг официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы недовольны прогрессом выполнения соглашения. Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Донбассе", - сказала она. "Мы не видели результатов, которые хотели бы увидеть", - добавила представитель внешнеполитического ведомства США.

В среду Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне не хотят связывать процессы урегулирования ситуации на Украине исключительно рамками Минских соглашений. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, он допустил возможность достичь разрешения конфликта при непосредственном участии Москвы и Киева, но на основе договоренностей, альтернативных тем, которые были зафиксированы в Минске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
2
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
3
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана
4
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО
5
Трамп выразил недоумение, почему все зациклены на его несуществующих связях с Россией
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Скончался Алексей Баталов
Темы дня
Загрузка...
Реклама