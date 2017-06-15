Встреча глав внешнеполитических и военных ведомств США и КНР пройдет 21 июня

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США и Китай проведут 21 июня в американской столице переговоры в формате "два плюс два" - с участием руководителей внешнеполитических и военных ведомств. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Госдепартамент и минобороны США сегодня объявили о том, что в Вашингтоне 21 июня 2017 года пройдет первая встреча (раунд) диалога по дипломатии и безопасности", - говорится в распространенном американским внешнеполитическим ведомством заявлении.

В первом раунде диалога примут участие, в частности, госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис, а также член Госсовета КНР Ян Цзечи и начальник генерального штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Фан Фэнхуэй.

"Новая площадка для переговоров высокого ранга была инициирована президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином 7 апреля 2017 года с целью расширить области сотрудничества, сузив при этом расхождения по ключевым дипломатическим и военным вопросам", - заключила Науэрт.

Параллельно готовятся аналогичные встречи, касающиеся двусторонних американо-китайских отношений в сфере экономики и торговли и направляемые со стороны США министрами финансов и торговли Стивеном Мнучиным и Уилбуром Россом, рассказал ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон. По его словам, подготовка таких консультаций "также идет полным ходом".

Согласно изложенной Тиллерсоном информации, Вашингтон сейчас использует "новый подход" к отношениям с Пекином, стремясь повысить их уровень, произвести их переоценку, понять, какими они будут "в следующие полвека".