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Штайнмайер не ждет скорого сближения Европы и России

Международная панорама
16 июня, 1:51 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Президент Германии считает, что "Европа и Россия имеют за своей спиной полтора десятка лет отчуждения, которое становилось все более глубоким"

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БЕРЛИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Между Европой и Россией накопилось много разногласий, в этой связи вряд ли стороны вновь сблизятся в скором времени. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью, которое было опубликовано в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Европа и Россия имеют за своей спиной полтора десятка лет отчуждения, которое становилось все более глубоким. Сегодня Россия ищет свою идентичность скорее не в общих моментах с Европой и с Западом, а в отмежевании от них", - сказал он. По его словам, особенно обострилась ситуация после событий на Украине, за которыми последовало присоединение Крыма к РФ. "Поэтому в настоящий момент какого-то неожиданного сближения между Европой и Россией ждать не приходится", - отметил Штайнмайер.

Президент отметил, что несмотря на это, Запад должен продолжать поиск диалога с Москвой: "Во-первых, мы должны ясно говорить о том, что нас разделяет. Во-вторых, нужно помнить, что до Москвы два с половиной часа на самолете, она остается большим соседом, который имеет влияние на ситуацию в Европе как в хорошем аспекте, так и в плохом. В-третьих, об отношениях с Россией нужно думать не окончательными категориями, а работать над достижением перемен".

По его словам, такая задача непростая, но нужно продолжать думать над тем, что можно делать сообща. "Если дело дойдет до того, что Москва будет оказывать влияние на выборы в Бундестаг, то количество точек соприкосновения по вынужденным причинам будет сокращаться. Это было бы неблагоприятно для обеих сторон", - заявил Штайнмайер.

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