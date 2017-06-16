Минюст США призвал скептически относиться к анонимным источникам в СМИ

Facebook внедряет новые технологии борьбы с пропагандой терроризма в соцсетиОбщество 16 июня, 7:25
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным": цельный портрет человека и политикаПолитика 16 июня, 7:25
В Москве и области ожидается до 18 градусов тепла, местами небольшой дождьМосква 16 июня, 6:03
Майкл Фелпс признался, что проблемы с психикой доводили его до отчаянияСпорт 16 июня, 5:52
Bild: группа Scooter выступит в Крыму, несмотря на критику в ФРГ и угрозы из КиеваКультура 16 июня, 5:49
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 годуПолитика 16 июня, 5:28
Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с УордомСпорт 16 июня, 5:24
В Инчхоне состоялась лития по погибшим морякам крейсера "Варяг"Общество 16 июня, 5:08
Путин рассказал, что родители гордились его достижениямиОбщество 16 июня, 5:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Заместитель министра юстиции США Род Розенстайн призвал относиться с осторожностью к материалам, в которых СМИ ссылаются на так называемые анонимные источники. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-службой минюста США заявлении.
"Американцы должны проявлять осторожность, прежде чем соглашаться с материалами, которые приписываются анонимным "должностным лицам", особенно если неизвестна страна, не говоря уже о ветви власти или госучреждении, которые эти якобы источники предположительно представляют. Американцы должны скептически относиться к анонимным обвинениям", - подчеркнул Розенстайн.
По его словам, "минюст имеет давнюю политику не подтверждать и не опровергать подобные утверждения". Так заместитель министра юстиции прокомментировал публикацию в СМИ материалов, посвященных расследованию утверждений о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
Американский президент Дональд Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ. Он обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Глава государства также обещал, что будет бороться против незаконных утечек информации. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз опровергали домыслы о вмешательстве России в американские выборы, как политизированные и направленные на делегитимизацию действующего президента США.