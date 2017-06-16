Минюст США призвал скептически относиться к анонимным источникам в СМИ

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Заместитель министра юстиции США Род Розенстайн призвал относиться с осторожностью к материалам, в которых СМИ ссылаются на так называемые анонимные источники. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-службой минюста США заявлении.

"Американцы должны проявлять осторожность, прежде чем соглашаться с материалами, которые приписываются анонимным "должностным лицам", особенно если неизвестна страна, не говоря уже о ветви власти или госучреждении, которые эти якобы источники предположительно представляют. Американцы должны скептически относиться к анонимным обвинениям", - подчеркнул Розенстайн.

По его словам, "минюст имеет давнюю политику не подтверждать и не опровергать подобные утверждения". Так заместитель министра юстиции прокомментировал публикацию в СМИ материалов, посвященных расследованию утверждений о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Американский президент Дональд Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ. Он обвинял журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Глава государства также обещал, что будет бороться против незаконных утечек информации. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз опровергали домыслы о вмешательстве России в американские выборы, как политизированные и направленные на делегитимизацию действующего президента США.