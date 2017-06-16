Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокурор просит допросить экс-президента Аргентины по делу об отмывании денег

Международная панорама
16 июня, 6:04 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Прокурор считает, что Кристина Фернандес де Киршнер участвовала в коррупционной схеме по отмыванию средств, выделенных из бюджета на инфраструктурные проекты

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский прокурор Гильермо Марихуан в четверг попросили суд вызвать экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер на допрос по делу об отмывании денег.

Согласно его ходатайству, "бывший президент не может отрицать многочисленные связи, которые доказывают ее неизбежный преступный сговор с предпринимателем Ласаро Антонио Баесом", которому были предъявлены обвинения по этому делу. Бизнесмен находится под стражей с апреля прошлого года.

По мнению прокурора, в рамках рассматриваемого дела отмывались деньги, полученные в результате хищения бюджетных средств, которые были выделены на реализацию инфраструктурных проектов. Марихуан считает, что Фернандес де Киршнер участвовала в коррупционной схеме и таким образом является соучастницей предпринимателя.

Расследование по этому делу было начато в 2013 году. В марте прошлого года в деле появились новые обстоятельства, свидетельствующие против Баеса. В распоряжении журналистов оказалось видео, на котором запечатлен сын бизнесмена Мартин Баес, пересчитывающий несколько миллионов долларов и евро в офисе принадлежавшей его отцу компании. Фернандес де Киршнер на данный момент не является фигурантом этого дела.

К настоящему моменту в отношении экс-президента возбуждено три дела. Она обвиняется в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств и в причастности к махинациям в центробанке Аргентины. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Аргентина
Персоны
Фернандес де Киршнер, Кристина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 году
2
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию
3
В Петербурге нашли пропавшую женщину с месячной внучкой
4
Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
5
Полиция Вашингтона арестовала двух граждан Турции за участие в беспорядках
6
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана
7
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
Темы дня
Загрузка...
Реклама