Прокурор просит допросить экс-президента Аргентины по делу об отмывании денег

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский прокурор Гильермо Марихуан в четверг попросили суд вызвать экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер на допрос по делу об отмывании денег.

Согласно его ходатайству, "бывший президент не может отрицать многочисленные связи, которые доказывают ее неизбежный преступный сговор с предпринимателем Ласаро Антонио Баесом", которому были предъявлены обвинения по этому делу. Бизнесмен находится под стражей с апреля прошлого года.

По мнению прокурора, в рамках рассматриваемого дела отмывались деньги, полученные в результате хищения бюджетных средств, которые были выделены на реализацию инфраструктурных проектов. Марихуан считает, что Фернандес де Киршнер участвовала в коррупционной схеме и таким образом является соучастницей предпринимателя.

Расследование по этому делу было начато в 2013 году. В марте прошлого года в деле появились новые обстоятельства, свидетельствующие против Баеса. В распоряжении журналистов оказалось видео, на котором запечатлен сын бизнесмена Мартин Баес, пересчитывающий несколько миллионов долларов и евро в офисе принадлежавшей его отцу компании. Фернандес де Киршнер на данный момент не является фигурантом этого дела.

К настоящему моменту в отношении экс-президента возбуждено три дела. Она обвиняется в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств и в причастности к махинациям в центробанке Аргентины. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.