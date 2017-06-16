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СМИ: организатор взрыва в больнице в Бангкоке имел личные счеты к военному режиму

Международная панорама
16 июня, 6:21 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Как пишет газета Bangkok Post, подозреваемый признался в причастности к установке шести взрывных устройств в Бангкоке в разные годы

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БАНГКОК, 16 июня. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Житель Таиланда, задержанный по подозрению в организации взрыва в больнице в Бангкоке, признался в совершении шести аналогичных преступлений, которые были спровоцированы личной неприязнью к правящему военному режиму. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на источники в следственной группе.

Вооруженные силы Таиланда заявили в среду о задержании 62-летнего инженера-электрика, ранее работавшего в государственной электроснабжающей компании по подозрению в организации взрыва в больнице Пхрамонгкутклао. Его имя следствием официально не обнародовано, однако, по данным источников Bangkok Post, речь идет о Ваттане Пумрете.

Как пишет газета, подозреваемый признался в причастности к установке шести взрывных устройств в Бангкоке в разные годы. В том числе, он взял на себя вину за три взрыва, произошедших в последние месяцы и ставших причиной массового ранения людей в столице Таиланда. "Ваттана Пумрет настаивает, что действовал в одиночку, тем не менее, следствие продолжает искать его сообщников", - отмечает Bangkok Post.

22 мая, в трехлетнюю годовщину военного переворота в Таиланде, взрыв прогремел на территории больницы Пхрамонгкутклао. Ранения получили 25 человек. Взрывное устройство малой мощности было помещено в вазу для цветов. В приемном покое для военных пенсионеров эта ваза появилась за некоторое время до взрыва.

15 мая аналогичное устройство сработало у здания Национального театра в Бангкоке, став причиной ранения двух человек. За десять дней до этого у здания бывшего управления по выпуску государственной лотереи в Бангкоке также произошел взрыв, в результате которого пострадали двое муниципальных служащих.

По данным источников издания, Пумрет признался в личной неприязни к вооруженным силам Таиланда и правящему режиму, пришедшему к власти в результате бескровного военного переворота. "Личные счеты" к силовикам у него возникли после подавления военными уличных протестов движения "краснорубашечников" в 2010 году, уточняет Bangkok Post.

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