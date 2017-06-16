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Лидеры ИГ бежали из Ракки и Мосула на восток Сирии

Международная панорама
16 июня, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Верхушка ИГ намерена руководить своими сторонниками из города Эль-Маядин

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© AP Photo/Khalid Mohammed

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Лидеры группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) бежали из сирийского города Ракка и иракского Мосула в город Эль-Маядин на востоке Сирии, где теперь находится центр руководства операций этой террористической организации.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на американские официальные источники и на представителей сирийской оппозиции.

По их данным, главари ИГ вместе со своими семьями перебазировались в Эль-Маядин в течение нескольких последних месяцев, когда Мосул и Ракка, которые раньше считались центрами группировки, оказались в центре боевых действий. Силы безопасности Ирака проводят операцию по освобождению Мосула, в то время как Ракку пытаются взять под контроль при поддержке США вооруженные формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов.

Агентство отмечает, что, согласно некоторым сообщениям, верховный главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади также находится в Эль-Маядине. В этот город было переброшено большинство самых боеспособных отрядов этой группировки, в настоящее время боевики ИГ укрепляют окрестности Эль-Маядина и роют вокруг города окопы. По данным агентства, именно из Эль-Маядина главари ИГ намерены руководить своими сторонниками.

Эль-Маядин, расположенный в провинции Дейр-эз- Зор близ границы с Ираком, был избран главарями ИГ в качестве новой "столицы" группировки потому, что он расположен в глубине территории, которая по-прежнему находится под ее контролем. Возле этого города есть месторождения нефти, которые приносят доход ИГ.

"Кампания наземных военных действий главным образом свелась к тому, что США просто гоняют эту группу (ИГ - прим. ТАСС) по полю боя", - приводит агентство слова эксперта по Сирии в американском Институте изучения войны Дженифера Каффареллы. "Каждый раз, когда мы приближаемся к ней, она скрывается бегством".

Как отмечает агентство, в последнее время коалиция во главе с США активизировала авиационные удары по Эль-Маядину и окрестностям. По данным агентства, во время двух из таких ударов были уничтожены главари ИГ, участвовавшие в планировании терактов, направленных против стран Запада.

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