Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ

БЕРЛИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ разделяет позицию главы германского МИД Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна, раскритиковавших проект новых американских санкций в отношении России, которые могут затронуть европейские компании.

Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Существует большое согласие с содержанием этого заявления, - сказал он. - Канцлер разделяет опасения, которые приводятся в этом тексте". По его словам, в Берлине возмущены тем, что "речь идет о санкции за действия России, под которые попадают европейские компании". "Это недопустимо", - подчеркнул Зайберт.

Представитель МИД ФРГ Мартин Шефер также заметил, что экстерриториальное применение американских санкций не соответствует международному праву. "Американцы не в первый раз прибегают к такому шагу, это проходит красной линией через санкционное законодательство в США", - сказал он, напомнив о попытке администрации президента Рейгана заблокировать строительство газопроводов из СССР в Европу.

"Если американский президент воспользуется правом введения санкций против немецких и европейских компаний, которые в какой-либо форме участвуют в строительстве, финансировании и работе газопроводных систем в ЕС, то мы будем считать это противоречащим международному праву", - подчеркнул спикер МИД Германии.