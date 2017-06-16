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СМИ: смертник совершил покушение на одного из главарей "Джебхат ан-Нусры"

Международная панорама
16 июня, 16:43 дата обновления: 16 июня, 17:07 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

В результате погиб телохранитель идеолога группировки шейха Абдаллы аль-Мухейсини

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БЕЙРУТ, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Покушение на одного из главарей террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) совершено в городе Идлиб (320 км от Дамаска).

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, боевик-смертник подорвал себя у мечети Аби Зур Гаффари в момент, когда оттуда выходил шейх Абдалла аль-Мухейсини, считающийся главным идеологом "Ан-Нусры".

В результате погибли два телохранителя аль-Мухейсини, еще девять человек получили ранения. Сведений о том, пострадал ли сам шейх, нет.

По информации телеканала, "Ан-Нусра" враждует в Идлибе с другими экстремистскими группировками, и покушения на ее командиров совершаются не первый раз. Провинция Идлиб на северо-западе Сирии была захвачена бандформированиями в 2014 году. Боевикам удалось перекрыть стратегическое шоссе между Латакией и Алеппо.

Сведения о гибели аль-Мухейсини в ходе нанесенных авиаударов по штабам террористов "Ан-Нусры" в Идлибе поступали в апреле, а затем в декабре прошлого года. Однако эти сообщения позднее опровергались боевиками. Идеолог "Ан-Нусры", которая считается сирийским филиалом террористической сети "Аль-Каиды", агитирует в ее ряды наемников со всего мира.

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