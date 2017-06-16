Британский хакер признался во взломе спутниковых телефонов Пентагона

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Британский подданный признался в суде в том, что взломал серверы министерства обороны США и украл данные 800 пользователей системы спутниковой связи, а также информацию о более чем 30 тыс. спутниковых телефонов. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).

"25-летний Шон Каффри из Саттон Колдфилд (город, входящий в агломерацию Бирмингема - прим. ТАСС) получил доступ и украл учетные записи и адреса почты более 800 пользователей системы спутниковой связи, а также около 30 тыс. спутниковых телефонов", - говорится в официальном заявлении.

Молодой человек признал вину на заседании суда в Бирмингеме, состоявшемся в четверг. По данным следствия, он взломал системы Пентагона еще 15 июня 2014 года. Задержать хакера удалось только в марте 2015 года, когда NCA совместно с ФБР смогла вычислить место, откуда осуществлялась кибератака.

После задержания полиция обыскала дом и провела экспертизу его компьютера, на жестком диске которого и обнаружилась вся украденная информация. Кроме того, следователи выяснили, что именно с этого компьютера производился вход в учетную запись на интернет-сайте. Согласно заявлению министерства обороны США, ущерб от взлома составил около $630 тыс.

"Никто не должен думать, что в результате киберпреступлений не бывает пострадавших или что их можно совершать безнаказанно, - заявила координатор расследований британского агентства Джени Янг. - В NCA тоже есть люди вроде Каффри, но они выполняют противоположные задачи - отслеживают киберпреступников и заставляют их предстать перед правосудием. Мы работаем над тем, чтобы интернет оставался безопасным для тех, кто использует его в законных целях".

Пособник террористов или хулиган?

По данным интернет-портала Motherboard, взломщик предположительно оставил сообщение на сайте Pastebin, в котором содержались угрозы, исходящие предположительно от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в адрес известной хакерской организации LizardSquad, а также требование прекратить авиаудары (где именно - не уточняется).

"Мы бьем LizardSquad, ваше время близко, - гласит начало послания. - Мы на ваших базах, мы контролируем ваши спутники. Ракеты обрушатся на тех, кто называет себя союзниками".

Также в тексте содержится предупреждение в адрес непосредственно американских военных. При этом в сообщении, которое до сих пор находится в открытом доступе, приведены ссылки на скриншоты таблиц с контактными данными сотрудников Пентагона.

Вместе с тем молодой человек был признан виновным лишь в неправомерном использовании компьютерных технологий. Обвинений в терроризме или пособничестве террористам ему предъявлено не было.