Bloomberg: на новейшем американском авианосце Gerald Ford обнаружены неполадки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Неполадки, связанные с системами запуска и посадки самолетов, обнаружены на американском авианосце Gerald Ford, который был передан Военно-морским силам (ВМС) США меньше месяца назад. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Представители флота сообщили агентству, что проблема с аэрофинишером уже устранена, но Bloomberg со ссылкой на документ ВМС США отмечает, что из-за неполадок стоимость системы посадки самолетов увеличилась с $301 млн до $961 млн. При этом с авианосца по-прежнему нельзя запускать истребители F/A-18 с полным запасом топлива, что значительно ограничивает боевые возможности самолетов.

Авианосец, который стал первым в классе Gerald Ford, был передан ВМС 31 мая. Эти корабли должны заменить в составе флота авианосцы класса Nimitz.

Строительство Gerald Ford, начавшееся в 2008 году, обошлось почти в $13 млрд. В боевой состав авианосец должен войти этим летом, после размещения экипажа корабль будет проходить доводку в море. Предполагается, что корабль достигнет уровня полной боевой готовности в 2020 году.

Благодаря увеличенным размерам полетной палубы Gerald Ford может нести больше самолетов и вертолетов (75 против 60 на кораблях класса Nimitz) и предназначенных для них топлива и боеприпасов. Электромагнитные катапульты и усовершенствованный аэрофинишер должны на треть повысить темпы боевых вылетов авиации. Авианосец оснащен двумя новым ядерными энергетическими установками, способными вырабатывать в три раза больше электричества, чем установки на кораблях класса Nimitz. Это также расчитано на системы вооружений, которые появятся в будущем.

При этом существенно сократится размер экипажа корабля (4,5 тысячи человек против 5,2 тысячи на авианосцах типа Nimitz). Расчетный срок службы Gerald Ford составляет 50 лет. На авианосце полностью отсутствуют паропроводы, за счет чего его техническое обслуживание должно стать проще.