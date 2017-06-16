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Трамп заявил о росте своей популярности

Международная панорама
16 июня, 19:11 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Согласно опросу Rasmussen Reports, рейтинг популярности президента США поднялся до отметки 50%

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп назвал "отличной новостью" результаты нового опроса общественного мнения в США, фиксирующие рост его рейтинга. Такую запись руководитель администрации США сделал в своем Twitter.

При этом Трамп прикрепил к новому "твиту" изображение итогов упомянутого социологического исследования, проведенного службой Rasmussen Reports. В соответствии с этими данными, рейтинг популярности Трампа поднялся до отметки 50%. Ровно столько же граждан США, согласно результатам нового опроса, не одобряют деятельность Трампа на посту президента.

Исследование было проведено среди 1,5 тыс. американцев, имеющих право голоса. Доля погрешности в его результатах составляет порядка 2,5%. В конце предыдущего месяца (25 мая) рейтинг популярности Трампа, по результатам аналогичного опроса Rasmussen Reports, составлял 48%.

Однако крупные исследовательские службы приводят и другие результаты опросов общественного мнения, свидетельствующие о низком рейтинге популярности Трампа. К примеру, служба Gallup International, которая, как и Rasmussen Reports, ведет такие исследования на ежедневной основе, в среду объявила о том, что рейтинг недовольства Трампом поставил новый рекорд, достигнув отметки в 60%. Если верить этим выводам, американского лидера в настоящее время поддерживает лишь 36% сограждан.

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