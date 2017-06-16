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СМИ: Египет запретил доступ к островам, которые передает Саудовской Аравии

Международная панорама
16 июня, 19:47 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Как передает издание Egypt Independent, у побережья Тирана запрещены рыбалка и дайвинг-экскурсии для туристов

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КАИР, 16 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Силы безопасности Египта значительно усилили контроль над передаваемыми Саудовской Аравии островами Тиран и Санафир в Красном море, полностью закрыв туда доступ. Как передает издание Egypt Independent, власти страны запретили у побережья Тирана рыбалку и дайвинг-экскурсии для туристов.

Это произошло после того, как в минувшую среду парламент одобрил передачу двух спорных островов Эр-Рияду, ратифицировав подписанное больше года назад соглашение о демаркации морской границы с Саудовской Аравией. Договор вступит в силу после того, как подпись под документом поставит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Между тем акт передачи островов королевству, как и год назад после подписания соглашения, уже спровоцировал, пусть и незначительные, акции протеста. В Александрии, северной столице, задержаны сегодня восемь человек. В Каире полиция усилила меры безопасности на центральных улицах и площадях столицы с целью предотвращения возможных провокаций и беспорядков. Кроме того, несколько депутатов из числа тех, кто не поддержал ратификацию соглашения, заявили о готовности подать в отставку в связи с несогласием с передачей островов.

В соответствии с подписанным в 2016 году соглашением о демаркации Египет признает права Саудовской Аравии на эти спорные острова, которые в разные периоды истории периодически переходили под контроль то одного государства, то другого. Высший Административный суд страны в январе этого года, однако, аннулировал договор, что, впрочем, не помешало парламенту его ратифицировать. Судьи уже заявили, что соберутся 30 июня на заседание для обсуждения вопроса правомерности передачи островов.

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