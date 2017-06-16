В Киеве националисты напали на участников акции против переименования проспекта Ватутина

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Радикалы напали на участников акции против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве. Об этом сообщила организация "Социалистический конгресс молодежи".

"Сегодня партия проводила флешмоб-акцию против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича. На акцию напали, многих избили. Несколько человек в больнице", - говорится в сообщение социалистов в соцсетях.

В мероприятии социалистов участвовали около 200 пожилых людей. Они отправились к Московскому мосту, чтобы на акции "Вас приветствует проспект Ватутина" выступить против переименования проспекта в честь командующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича. Тем временем к месту проведения флешмоба подошли около сотни представителей националистических организаций, где и произошла потасовка. Полиции на месте акции не было, хотя ее проведение было анонсировано ранее.

1 июня Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича (гауптштурмфюрер войск СС, один из командиров подразделения "Нахтигаль", в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим Украинской повстанческой армии (УПА) - прим. ТАСС). 6 июня в украинской столице прошел митинг, участники которого, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны, обратились к мэру с просьбой отменить решение городского совета о переименовании проспекта. Кроме того, на сайте местного органа власти зарегистрирована соответствующая петиция, которая уже набрала более пяти тысяч голосов. Для ее рассмотрения необходимо собрать еще столько же голосов за оставшиеся 73 дня.

12 июня Окружной административный суд Киева запретил городским властям подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, названного в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны, в проспект гауптштурмфюрера войск СС до рассмотрения этого вопроса в суде по сути.

Генералу Ватутину от украинского народа

Власти Украины после госпереворота 2014 года развязали в стране кампанию по уничтожению памяти о российском и советском прошлом. В мае 2015 года Верховная рада приняла отдельный закон "о декоммунизации", и в рамках этой политики депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) Степана Бандеры. В тот же день были переименованы улицы Кутузова в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова в Михаила Емельяновича- Павленко, улицу Баумана в Януша Корчака.

Николай Ватутин - прославленный советский военный деятель, Герой Советского Союза, генерал армии, талантливый стратег Великой Отечественной войны. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Генерал Ватутин погиб от рук украинских националистов из УПА, которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. В результате полученных ранений и развившейся в последствии гангрены 15 апреля 1944 года он скончался. Ватутин похоронен Мариинском парке Киева. Здесь установлен памятник генералу, а на нем написано: "Генералу Ватутину от украинского народа".