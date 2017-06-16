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NYT через суд потребовала раскрыть документы, касающиеся разговоров Трампа и Коми

Международная панорама
16 июня, 22:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

В иске The New York Times подчеркивается, что ФБР не ответило в течение положенного срока на поступивший со стороны газеты запрос

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Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская газета The New York Times (NYT) потребовала через суд от властей США на основании закона о свободе информации предоставить материалы, подготовленные экс-директором ФБР Джеймсом Коми после бесед с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP).

Исковое заявление было подано в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. В нем подчеркивается, что ФБР ранее не ответило в течение положенного срока на поступивший со стороны газеты запрос на этот счет. При этом в бюро подтвердили, что журналисты издания обращались за информацией.

Трамп отправил Коми в досрочную отставку 9 мая, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой.

Коми ранее утверждал, что вскоре после инаугурации Трамп просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Кроме того, по словам Коми, американский лидер требовал от него лояльности. Экс-глава ФБР заявлял, что подготовил служебные записки после разговоров с хозяином Белого дома.

The New York Times добивается публикации как этих записок, так и всех иных документов или электронных писем, которые могут касаться разговоров Коми и Трампа.

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