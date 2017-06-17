Кубинцы опасаются, что решение Трампа негативно скажется на туристическом секторе

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ГАВАНА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Многие кубинцы опасаются, что решение президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении островного государства окажет негативное влияние на туристический сектор и зарождающийся частный бизнес.
В пятницу Трамп объявил в Майами (штат Флорида) об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой. В частности, американская администрация ужесточает правила поездок в карибскую страну для граждан США и вводит запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Вместе с тем Вашингтон не будет разрывать дипломатические отношения с Гаваной, восстановленные в 2015 году, и закрывать посольство на Кубе.
"Большинство моих постояльцев - американцы. Не уверена, что без них мне долго удастся удержаться на плаву. Без сомнения, эти новые меры приведут к банкротству многих маленьких компаний и разорению семей", - поделилась своими опасениями с корреспондентом ТАСС Хуана Мария, сдающая в аренду несколько комнат в своем доме в центре Гаваны.
С ней согласен молодой таксист Хорхе, катающий туристов на розовом Chevrolet 1957 года. "Трамп, по-видимому, решил вернуться к холодной войне. От его решения пострадают в первую очередь люди, работающие в сфере туризма - владельцы ресторанов и частных гостиниц, таксисты, экскурсоводы", - отметил раздосадованный юноша.
Между тем многие кубинцы не унывают. "Мы уже более полувека живем в условиях торгово-экономического эмбарго со стороны США, так что нам не привыкать. Мы не поддадимся давлению американцев и ни на какие уступки им не пойдем", - заявил пожилой житель Гаваны Рамон Мартинес.
Кубинские власти пока не отреагировали на заявления американского президента, а газета Granma, печатный орган ЦК Компартии Кубы, назвала их "возвратом к империалистической риторике".
Взятый в декабре 2014 года курс на нормализацию двусторонних отношений приоткрыл возможности для посещений карибской страны гражданами США. Американцам так и не было разрешено посещать Кубу в качестве туристов, однако на деле они получили возможность свободно приезжать на остров, отнеся себя к одной из 12 разрешенных и достаточных условных категорий.
Так, в страну стало можно приехать с культурной, образовательной, религиозной или гуманитарной целями. Кроме того, на Кубу получили право приезжать люди, имеющие там родственников.
С января по май 2017 года Кубу посетили более 280 тыс. американцев - на 145% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Теперь же правила въезда в страну будут существенно ужесточены: американцы будут вынуждены более тщательно обосновывать цель своей поездки и приезжать на Кубу не самостоятельно, а в составе организованных групп.