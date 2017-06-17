СМИ: Белый дом рассматривал возможность разрыва дипотношений с Кубой

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ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность полного разрыва дипломатических отношений с Кубой, прежде чем решила отменить односторонние шаги бывшего главы государства Барака Обамы. Об этом сообщила в пятницу газета The Hill со ссылкой на свои источники.
В прошлом месяце, по данным газеты, Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме рассматривал возможность предъявить Гаване "бескомпромиссный ультиматум" по вопросу о соблюдении прав человека. В случае отказа Кубы Вашингтон применил бы такие меры, как разрыв дипломатических отношений, закрытие посольства в Гаване и "прекращение всех двусторонних переговоров". США также восстановили бы ограничения в сферах торговли и туризма и, вероятно, начали бы процесс возвращения островного государства в список стран-спонсоров терроризма.
The Hill отмечает, что сотрудники правоохранительных органов США решительно возражали против таких изменений в связи с тем, что они могут привести к масштабной миграции кубинцев.
В пятницу в ходе выступления в Майами Трамп объявил, что отменяет односторонние шаги предыдущей администрации по нормализации отношений с Кубой.
В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций в отношении островного государства. В марте прошлого года президент США впервые почти за 90 лет нанес визит на Кубу.
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго.