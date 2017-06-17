Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Японии: совместная деятельность на Курилах это большой шаг к мирному договору с РФ

Международная панорама
17 июня, 15:54 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 17 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Поездка бывших жителей на южные Курильские острова, а также планы отправить на острова исследовательскую группу, прорабатывающую вопросы совместной экономической деятельности, могут стать большим шагом на пути к заключению мирного договора с Россией. Такую точку зрения высказал глава МИД Японии Фумио Кисида, говоря о запланированной на 18 июня первой поездке бывших жителей с целью посещения могил родственников.

Читайте также новости по теме:
Спор вокруг Курил
© Сергей Красноухов/ТАСС

Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы

Первая в этом году группа японцев отправилась на южные Курилы по безвизовому обмену

Путин и Абэ договорились запустить полеты на Южные Курилы для бывших жителей островов

"На завтра (18 июня) запланировано первое посещение островов бывшими жителями (с перелетом) на самолете (с целью навестить) могилы своих родственников, прорабатывается вопрос отправки в конце этого месяца исследовательской группы, работающей над темой совместной экономической деятельности. Осуществление японцами экономической деятельности на северных территориях (так в Японии называют российские южные Курилы - прим. ТАСС), а также то, что вместе с Россией мы будем думать о будущем, без сомнений - большой шаг на пути к тому, чтобы заключить мирный договор, решив проблему принадлежности (островов)", - привел его слова телеканал NHK.

Чартерный рейс на острова Кунашир и Итуруп будет осуществлен самолетом российской авиакомпании "Аврора" из аэропорта японского города Накасибэцу (префектура Хоккайдо). С 70 людьми на борту он вылетит рано утром сначала на Кунашир, а потом на Итуруп. Обратно борт вернется по аналогичному маршруту - через Кунашир.

Участники поездки собрались  в городе Накасибэцу на специально организованную церемонию. Выступавший на ней Тадааки Ивасаки отметил, что очень рад возможности посетить родные места. "Для облегчения нагрузки на стареющих людей мы сможем посетить пять мест, полетев на самолете. Я очень рад возможности почтить память многих предков, покоящихся в родных местах", - сказал он.

Договоренность о запуске авиарейса на южные Курильские острова была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. Тогда же лидеры двух стран договорились открыть дополнительный пункт въезда вблизи островов Хабомаи.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор вокруг Курил
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
4
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
5
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
6
Порошенко отменил "закон Савченко"
7
В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений
Темы дня
Загрузка...
Реклама