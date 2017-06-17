МИД Японии: совместная деятельность на Курилах это большой шаг к мирному договору с РФ

ТОКИО, 17 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Поездка бывших жителей на южные Курильские острова, а также планы отправить на острова исследовательскую группу, прорабатывающую вопросы совместной экономической деятельности, могут стать большим шагом на пути к заключению мирного договора с Россией. Такую точку зрения высказал глава МИД Японии Фумио Кисида, говоря о запланированной на 18 июня первой поездке бывших жителей с целью посещения могил родственников.

"На завтра (18 июня) запланировано первое посещение островов бывшими жителями (с перелетом) на самолете (с целью навестить) могилы своих родственников, прорабатывается вопрос отправки в конце этого месяца исследовательской группы, работающей над темой совместной экономической деятельности. Осуществление японцами экономической деятельности на северных территориях (так в Японии называют российские южные Курилы - прим. ТАСС), а также то, что вместе с Россией мы будем думать о будущем, без сомнений - большой шаг на пути к тому, чтобы заключить мирный договор, решив проблему принадлежности (островов)", - привел его слова телеканал NHK.

Чартерный рейс на острова Кунашир и Итуруп будет осуществлен самолетом российской авиакомпании "Аврора" из аэропорта японского города Накасибэцу (префектура Хоккайдо). С 70 людьми на борту он вылетит рано утром сначала на Кунашир, а потом на Итуруп. Обратно борт вернется по аналогичному маршруту - через Кунашир.

Участники поездки собрались в городе Накасибэцу на специально организованную церемонию. Выступавший на ней Тадааки Ивасаки отметил, что очень рад возможности посетить родные места. "Для облегчения нагрузки на стареющих людей мы сможем посетить пять мест, полетев на самолете. Я очень рад возможности почтить память многих предков, покоящихся в родных местах", - сказал он.

Договоренность о запуске авиарейса на южные Курильские острова была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. Тогда же лидеры двух стран договорились открыть дополнительный пункт въезда вблизи островов Хабомаи.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.