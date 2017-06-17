Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новым лидером оппозиционной Национал-либеральной партии в Румынии избран Людовик Орбан

Международная панорама
17 июня, 21:33 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов

После избрания Орбан заявил, что под его руководством партия будет "лояльным партнером" президента Клауса Йоханниса

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 17 июня. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Делегаты проходящего в румынской столице съезда Национал-либеральной партии избрали в субботу новым председателем НЛП Людовика Орбана. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.

Правоцентристская НЛП - старейшая политическая партия Румынии, которая была учреждена в 1875 году и была возрождена в стране в 1989 году. До избрания в 2014 году президентом страны лидером партии был Клаус Йоханнис. В настоящее время НЛП - главная сила оппозиции на политической арене Румынии. На последних общих выборах в 2016 году НЛП уступила главному сопернику - левоцентристской Социал-демократической партии (СДП), получив в Палате депутатов 69 мест, а в Сенате - 30. Всего в румынском парламенте 466 мест.

54-летний Орбан вступил в НЛП в 1992 году, был министром транспорта (2007-2008) и депутатом (2008-2012 и 2012-2016). Он был обвинен в коррупции и оправдан первой судебной инстанцией.

В настоящее время в Румынии развертывается политический кризис. Партии правящей коалиции лишили политической поддержки правительство, однако премьер-министр Сорин Гриндяну отказывается уйти в отставку. Поэтому на пленарном заседании парламента в воскресенье будет поставлен вопрос о доверии кабинету.

Сразу после избрания Орбан заявил, что под его руководством НЛП будет правой либеральной консервативной партией и "лояльным партнером" президента Йоханниса. Он сообщил, что парламентарии от НЛП не будут участвовать в воскресном заседании парламента.

"Задача нового руководства - привести НЛП к власти путем получения парламентского большинства на следующих выборах в 2020 году", - отметил близкий к НЛП обозреватель Стелиан Тэнасе. "Следует принять во внимание и сценарий досрочных выборов, - добавил он. - Если разложение СДП продолжится, эти выборы должны быть созваны осенью-зимой этого года".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Йоханнис, Клаус
Страны
Румыния
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК настаивает на передаче из полиции дела о гибели ребенка в Балашихе
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Порошенко отменил "закон Савченко"
4
Путин рассказал, что экс-канцлер Германии Коль изменил его взгляд на отношения РФ и Европы
5
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
6
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным": цельный портрет человека и политика
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама