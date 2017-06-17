Новым лидером оппозиционной Национал-либеральной партии в Румынии избран Людовик Орбан

БУХАРЕСТ, 17 июня. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Делегаты проходящего в румынской столице съезда Национал-либеральной партии избрали в субботу новым председателем НЛП Людовика Орбана. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.

Правоцентристская НЛП - старейшая политическая партия Румынии, которая была учреждена в 1875 году и была возрождена в стране в 1989 году. До избрания в 2014 году президентом страны лидером партии был Клаус Йоханнис. В настоящее время НЛП - главная сила оппозиции на политической арене Румынии. На последних общих выборах в 2016 году НЛП уступила главному сопернику - левоцентристской Социал-демократической партии (СДП), получив в Палате депутатов 69 мест, а в Сенате - 30. Всего в румынском парламенте 466 мест.

54-летний Орбан вступил в НЛП в 1992 году, был министром транспорта (2007-2008) и депутатом (2008-2012 и 2012-2016). Он был обвинен в коррупции и оправдан первой судебной инстанцией.

В настоящее время в Румынии развертывается политический кризис. Партии правящей коалиции лишили политической поддержки правительство, однако премьер-министр Сорин Гриндяну отказывается уйти в отставку. Поэтому на пленарном заседании парламента в воскресенье будет поставлен вопрос о доверии кабинету.

Сразу после избрания Орбан заявил, что под его руководством НЛП будет правой либеральной консервативной партией и "лояльным партнером" президента Йоханниса. Он сообщил, что парламентарии от НЛП не будут участвовать в воскресном заседании парламента.

"Задача нового руководства - привести НЛП к власти путем получения парламентского большинства на следующих выборах в 2020 году", - отметил близкий к НЛП обозреватель Стелиан Тэнасе. "Следует принять во внимание и сценарий досрочных выборов, - добавил он. - Если разложение СДП продолжится, эти выборы должны быть созваны осенью-зимой этого года".