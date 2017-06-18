Оливер Стоун выразил сожаление, что в США многие выступают против любых отношений с РФ

БЕРЛИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм "Интервью с Путиным", считает гротескной ситуацию, что многие его соотечественники не знают, кем на самом деле является Владимир Путин, и сожалеет, что в США выступают против налаживания отношений с РФ. Об этом он заявил в опубликованном интервью немецкой газете Die Welt.

"Кажется, что в настоящее время в Америке многие люди - в госдепартаменте, в прессе и в ЦРУ- выступают против любых отношений с Россией. Это достойно сожаления", - сказал Стоун. По его словам, в США "не прислушиваются к Путину". "Он важный политик мирового уровня, которого мы объявили нашим главным врагом, - отметил режиссер. - В этой ситуации гротескно то, что многие американцы не знают, кем он является".

Стоун отметил, что после интервью с российским президентом у него сложилось впечатление, что "Путин не стремится к созданию экспансионистской, агрессивной России, но хочет видеть, что ее национальные интересы уважают". "Это постоянно не понимают на Западе, - подчеркнул Стоун. - Возможно, в Соединенных Штатах не заинтересованы в том, чтобы Россия обладала собственным суверенитетом".

Режиссер указал на то, что американская общественность "часто знает Путина лишь по коротким интервью, которые показывает телевидение США". "Там его переводят, и по большей части голос перевода очень жесткий, грубый", - отметил он, добавив, что именно по этой причине хотел, чтобы Путин в фильме говорил на родном языке, и сделал выбор в пользу субтитров.

Стоун также назвал "глупым возвращением во времена "холодной войны" то, как многие СМИ США подают скандал вокруг приписываемой руководству России помощи Трампу во время предвыборной гонки. "Как в плохом шпионском романе, в котором любой негодяй обязательно был русским", - заметил он.

"Мое впечатление - Путин действительно хочет добрых отношений с Америкой, он считает, что США и Россия могли бы быть хорошими партнерами - в борьбе против терроризма, в усилиях по контролю над гонкой ядерных вооружений, по охране окружающей среды. И он попытался бы их наладить даже с Трампом", - считает режиссер.

О фильме

Премьера нового документального фильма режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime. Премьерный показ завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

Права на показ фильма в России купил Первый канал, зрители смогут посмотреть четыре серии документальной ленты с 19 по 22 июня.