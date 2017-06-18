Reuters: парламент Британии рассмотрит Brexit в рамках специальной двухлетней сессии

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Парламент Великобритании проведет специальную двухлетнюю сессию для обсуждения вопроса выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters.
Обычная сессия парламента начинается весной и длится на протяжении одного года. По словам агентства, о решении будет объявлено на тронной речи королевы Елизаветы II 21 июня. Оно позволит парламентариям вести работу над повесткой дня без перерыва между сессиями.
"Мы сформируем наиболее широкий консенсус для наших планов по Brexit, а это подразумевает выделение для парламента максимального количества времени для изучения законопроектов с помощью проведения двухлетней сессии", - приводит агентство слова лорда-председателя Тайного совета Андреа Лидсом.