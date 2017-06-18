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Эксперт: агрессия США против КНДР - шоу для оправдания милитаризации АТР

Международная панорама
18 июня, 5:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

КНДР не представляет собой какого-либо вызова для США. уверен координатор Глобальной сети против оружия и ядерных сил в космосе Брюс Гэгнон

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ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. КНДР в действительности не представляет для США никакой угрозы, а агрессия Вашингтона по отношению к Пхеньяну - это фактически шоу, придуманное для оправдания американской милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона. Такого мнения придерживается координатор Глобальной сети против оружия и ядерных сил в космосе Брюс Гэгнон, выступивший в субботу с докладом на Национальной конференции антивоенных сил США в Ричмонде (штат Вирджиния).

"Пекин и Москва крайне недовольны развертыванием комплекса THAAD, так как радиус действия его радаров выходит далеко за пределы (Северной) Кореи, покрывая также часть территории России и Китая. Они уверены, что эти системы направлены на самом деле не против Северной Кореи, а против них самих", - констатировал специалист.

"КНДР не представляет собой какого-либо вызова для США: это шоу, которое придумано для того, чтобы оправдать дальнейшую милитаризацию Соединенными Штатами Азиатско- Тихоокеанского региона, что, в свою очередь, направлено против России и Китая", - добавил эксперт. "Это и есть реальность", - сказал Гэгнон.

Решение южнокорейского правительства разместить в стране американский зенитный ракетный комплекс THAAD было принято в начале июля 2016 года. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения подразделения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов, помимо Китая, выступила также Россия.

Национальная конференция антивоенных сил проводится ежегодно в городе Ричмонд. Она собирает активистов из США и других стран, усилия которых главным образом сосредоточены на противодействии войнам и любым вмешательствам США в международные конфликты, а также поддержку прав угнетенных народов всего мира на самоопределение. Форум организован Объединенной национальной антивоенной коалицией (ОНАК, ONAC), одной из крупнейших прогрессивных организаций в Соединенных Штатах.

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