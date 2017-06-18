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В пригороде Каира произошел взрыв

Международная панорама
18 июня, 5:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Как сообщает Reuters, погиб полицейский, еще четверо ранены

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один полицейский погиб, четверо получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на дороге в пригороде Каира. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его сведениям, взрыв прогремел в момент, когда мимо проезжала машина силовиков. Все четверо пострадавших были доставлены в больницу.

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