ВС Ирака приступили к штурму Старого города в Мосуле

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Правительственные силы Ирака начали в воскресенье штурм кварталов Старого города Мосула, находящихся под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВС республики.
По имеющейся информации, в штурме задействован армейский спецназ и федеральная полиция Ирака.
Ранее иракским силовикам удалось восстановить контроль над кварталами Эз-Занджили и Эш-Шифаа на западном побережье реки Тигр, взяв в окружение Старый город в Западном Мосуле. По информации командования под контролем террористов остается менее 1% территории города, в том числе Соборная мечеть Ан-Нури, где главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил о создании "халифата" в Сирии и Ираке.
Кампания против ИГ в Мосуле началась 17 октября прошлого года.