Власти Пакистана объявили об исчезновении двух дипломатов на востоке Афганистана

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Двое пакистанских дипломатов пропали без вести в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом говорится в заявлении МИД Пакистана.
"Два сотрудника нашего генерального консульства в Джелалабаде пропали без вести 16 июня 2017 года, когда они ехали по дороге в Пакистан. Этот вопрос обсуждался с соответствующими властями Афганистана в целях скорейшего их (дипломатов) спасения", - приводит агентство Khaama Press текст заявления внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в заявлении отмечается, что власти Афганистана предприняли все усилия для расследования данного инцидента.
"Пакистан обратился к правительству Афганистана с просьбой приложить все усилия для обеспечения скорейшего спасения наших должностных лиц и привлечению к правосудию злоумышленников, причастных к этому гнусному преступлению", - подчеркивается в заявлении.
До сих пор остается неясным, были ли похищены дипломаты. Отмечается, что провинция Нангархар является относительно спокойной областью на востоке Афганистана, но в последнее время вооруженные антиправительственные и экстремистские группировки активизировали свою деятельность в некоторых районах этого региона.