Эксперт: явка на выборах в парламент Франции может стать самой низкой в истории республики

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Уровень явки по итогам второго, решающего, тура парламентских выборов во Франции может оказаться самым низким за всю историю Пятой республики. Такое мнение высказал в воскресенье заведующий службой опросов института социальных исследований Elabe Ив-Мари Канн, комментируя данные МВД по явке к полудню.

"Показатель в 17,75%, зафиксированный к 12:00 (13:00 мск), указывает на то, что окончательная явка будет равна примерно 40%, что является самым низким показателем за всю историю Пятой республики", - сказал он в эфире телеканала BFM TV.

В свою очередь известный обозреватель, лауреат "Премии Ришелье" Гийом Рокетт считает, что "низкая активность избирателей не дает оснований ставить под сомнение легитимность выборов".

Первые данные явки

По данным Министерства внутренних дел республики, явка во втором туре парламентских выборов во Франции к полудню составила 17,75%. Это заметно ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2012 году. Тогда во втором туре к полудню этот показатель составил 21,41%. В 2007 году во втором туре выборов в Национальное собрание к этому часу проголосовали 22,89% избирателей.

Явка в решающем туре парламентских выборов этого года также оказалась ниже, чем в первом туре, который прошел во Франции 11 июня. Неделю назад к этому часу свои голоса отдали 19,24% избирателей.

Парламентские выборы

Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. В решающем раунде ведут борьбу 1146 депутатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

С 08:00 по местному времени (09:00 мск) на европейской территории страны работают 67 тыс. избирательных участков - голосование в заморских территориях состоялось накануне. Большинство пунктов для голосования будут открыты до 19:00 (20:00 мск). Последние участки, расположенные в крупнейших городах, закроют свои двери в 20:00 (21:00 мск). Только после этого будут обнародованы первые предварительные результаты голосования - ранее публикация таких данных во Франции запрещена законом.

Единственные официальные данные, которые обнародуют в течение дня голосования - информация о явке. Эти сведения МВД республики публикует дважды - в полдень (13:00 мск) и в 17:00 часов (18:00 мск).