Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: явка на выборах в парламент Франции может стать самой низкой в истории республики

Международная панорама
18 июня, 14:18 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

По словам заведующего службой опросов института социальных исследований Elabe Ива-Мари Канна, окончательная явка составит примерно 40%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Laurent Cipriani

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Уровень явки по итогам второго, решающего, тура парламентских выборов во Франции может оказаться самым низким за всю историю Пятой республики. Такое мнение высказал в воскресенье заведующий службой опросов института социальных исследований Elabe Ив-Мари Канн, комментируя данные МВД по явке к полудню.

"Показатель в 17,75%, зафиксированный к 12:00 (13:00 мск), указывает на то, что окончательная явка будет равна примерно 40%, что является самым низким показателем за всю историю Пятой республики", - сказал он в эфире телеканала BFM TV.

В свою очередь известный обозреватель, лауреат "Премии Ришелье" Гийом Рокетт считает, что "низкая активность избирателей не дает оснований ставить под сомнение легитимность выборов".

Первые данные явки

По данным Министерства внутренних дел республики, явка во втором туре парламентских выборов во Франции к полудню составила 17,75%. Это заметно ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2012 году. Тогда во втором туре к полудню этот показатель составил 21,41%. В 2007 году во втором туре выборов в Национальное собрание к этому часу проголосовали 22,89% избирателей.

Явка в решающем туре парламентских выборов этого года также оказалась ниже, чем в первом туре, который прошел во Франции 11 июня. Неделю назад к этому часу свои голоса отдали 19,24% избирателей.

Парламентские выборы

Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. В решающем раунде ведут борьбу 1146 депутатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

С 08:00 по местному времени (09:00 мск) на европейской территории страны работают 67 тыс. избирательных участков - голосование в заморских территориях состоялось накануне. Большинство пунктов для голосования будут открыты до 19:00 (20:00 мск). Последние участки, расположенные в крупнейших городах, закроют свои двери в 20:00 (21:00 мск). Только после этого будут обнародованы первые предварительные результаты голосования - ранее публикация таких данных во Франции запрещена законом.

Единственные официальные данные, которые обнародуют в течение дня голосования - информация о явке. Эти сведения МВД республики публикует дважды - в полдень (13:00 мск) и в 17:00 часов (18:00 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Парламентские выборы во Франции
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Промоутер: после поражения от Уорда Ковалеву нужно задуматься о завершении карьеры
2
"Марш равенства" ЛГБТ в Киеве собрал вдвое меньше участников, чем планировали организаторы
3
Забравшийся на высотку в "Москва-Сити" молодой человек доставлен в полицию
4
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
5
"Роснефть" заявила об открытии нового месторождения на шельфе Хатанги в Арктике
6
Путин признался, что "ничего революционного" в ходе "Прямой линии" не узнал
7
Американский эсминец Fitzgerald вернулся на базу после столкновения с контейнеровозом
Темы дня
Загрузка...
Реклама