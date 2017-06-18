Оливер Стоун: Путин не стремится к экспансии России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России, уверен, что Владимир Путин не стремится к территориальному расширению России, а, напротив, привержен идее международного порядка. Это мнение режиссер высказал в интервью "Российской газете", отрывок из которого опубликован на сайте издания.

"Он не стремится к экспансии России. Никогда не слышал, чтобы он говорил об этом, о каких-то шагах за рубежом. Он принял новые границы России, хотя 25 миллионов русских остались за границей", - считает режиссер.

Стоун отметил, что главным для Путина во внешней политике является идея международного порядка: "Путин привержен международному порядку. Он постоянно повторяет это, концепцию фундаментальности закона, взаимопонимания между странами, основанного на суверенитете. Будь то Ирак, Ливия, Сирия или другое государство на Ближнем Востоке".

По словам Стоуна, ключевыми для президента России являются именно закон и порядок, так как он получил юридическое образование. "Без этой основы, если США действуют в однополярном мире, а правильнее сказать - действуют односторонне, добиваются только своих целей, - это нарушило бы существовавший мировой порядок. Он хочет этот порядок вернуть", - подытожил Стоун.

Премьера нового документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime. Премьерный показ завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books ("Хот букс") выпущена книга с полными текстами интервью.

Права на показ фильма в России купил Первый канал, зрители смогут посмотреть четыре серии документальной ленты с 19 по 22 июня.