СМИ: правительственные силы прорвали две первые линии обороны ИГ в Старом городе Мосула

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КАИР, 18 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Правительственным силам Ирака удалось в воскресенье прорвать две первые линии обороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Старом городе Мосула. Об этом передает телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на заявление федеральной полиции страны.
"Осуществлен прорыв первой и второй линий обороны боевиков ИГ, - отмечается в нем. - Наши силы продвинулись на 150 метров вглубь Старого города. Ликвидированы позиции снайперов и огневые точки с крупнокалиберными пулеметами, уничтожены три заминированных автомобиля и 15 террористов".
Пресс-служба иракских ВС объявила сегодня о начале штурма кварталов Старого города в Западном Мосуле, находящихся пока под контролем экстремистов. Как сообщалось, помимо федеральной полиции, в нем также участвует армейский спецназ.
Ранее иракским силовикам удалось восстановить контроль над кварталами Эз-Занджили и Эш-Шифаа на западном берегу реки Тигр, взяв в окружение Старый город. По информации командования, под контролем террористов остается менее 1% территории города, в том числе Соборная мечеть Ан-Нури, где главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил о создании "халифата" в Сирии и Ираке.
Кампания против ИГ в Мосуле началась 17 октября прошлого года.