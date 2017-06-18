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Конгрессмен Марко Рубио: Трамп не против новых санкций в отношении РФ

Международная панорама
18 июня, 20:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

По мнению сенатора, введению новых ограничительных мер сопротивляется Госдеп, который пытается наладить с Москвой сотрудничество в некоторых областях

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп не имеет ничего против введения новых санкций в отношении России, однако этому сопротивляется Госдепартамент, который пытается наладить диалог с Москвой. Такое мнение высказал в воскресенье сенатор Конгресса США Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида).

"Я считаю, что центром сопротивления (санкциям против РФ - прим. ТАСС) является не президент, - сказал он в интервью телекомпании NBC. - Я не думаю, что у президента есть какие-то проблемы с введением дополнительных санкций против России". "Я полагаю, что озабоченность на самом деле исходит от Госдепартамента, а причина этому следующая: там заявляют, что пытаются заставить русских сотрудничать по ряду областей, и что это (введение санкций - прим. ТАСС) может отбросить нас назад", - указал Рубио.

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"Это законный аргумент, я думал об этом, но я с этим не согласен", - отметил сенатор. "И, как вы наблюдали на этой неделе, большинство моих коллег также не согласны с этим", - добавил он, имея в виду принятие Сенатом Конгресса законопроекта о введении новых санкций в отношении РФ в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы в США.

Говоря при этом о данном законопроекте в интервью телекомпании CBS, Рубио выразил надежду, что в случае дальнейшего одобрения документа Палатой представителей, Трамп подпишет его. "Я надеюсь на это", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. "Важно послать сигнал, что это недопустимо", - утверждал Рубио, говоря о якобы имевшем место влиянии РФ на прошлогодние американские выборы, в котором Вашингтон бездоказательно обвиняет Москву.

Верхняя палата Конгресса в четверг подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых санкций в отношении РФ и законодательном закреплении ряда уже действующих. Помимо этого, сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что РФ изменила свою политику по ряду направлений, в том числе по Сирии и Украине. После изучения представленных материалов в течение 30 дней обе палаты должны будут высказать свое мнение посредством принятия резолюции.

Законопроект, о котором идет речь, должна будет еще рассмотреть и принять Палата представителей, только после этого он отправится на подпись к президенту Трампу.

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