Президент Киргизии планирует подписать декларацию о союзничестве в ходе визита в РФ

БИШКЕК, 19 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в понедельник отправится в Российскую Федерацию с визитом, в ходе которого будет подписан ряд важных документов, касающихся развития двустороннего сотрудничества.

Как сообщила во время брифинга заведующая отделом внешней политики аппарата главы киргизского государства Айзада Субакожоева, во время посещения Москвы Атамбаев проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым, по итогам которых ожидается подписание двусторонних соглашений о взаимодействии в области медицины, здравоохранения и финансов. Также намечено подписание документа, в котором будут обозначены "позиции сторон по многим актуальным вопросам двухстороннего сотрудничества".

"Важным политическим документом станет подписанная декларация об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией", - подчеркнула она. "Это будет первый государственный визит президента Кыргызстана в Российскую Федерацию", - заверила Субакожоева. По ее словам, визит состоится по приглашению российского президента, приурочен к 25-летию установления официальных отношений между двумя странами и продлится до 24 июня.

В Москве Атамбаев также намерен встретиться с представителями научных кругов России и находящимися на ее территории киргизскими гражданами. "Одним из главных событий предстоящего визита станет открытие Дней культуры Кыргызстана в России, которое состоится вечером 20 июня в Большом Кремлевском дворце", - уточнила завотделом. В рамках этого мероприятия пройдут выставки прикладного искусства, концерты, показ фильмов наиболее известных современных киргизских режиссеров.

Во время государственного визита в РФ президент Киргизии планирует посетить Татарстан и Башкортостан, чтобы провести встречи с их руководителями и обсудить с ними вопросы расширения межрегионального сотрудничества. В Казани и Уфе также запланированы выступления деятелей искусств Киргизии и кинопоказы.

История взаимоотношений

По официальным данным, в настоящее время Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Киргизии. За прошлый год товарооборот между двумя государствами составил около 1,5 млрд долларов. На территории республики на данный момент работают около двухсот российских или совместных предприятий, включая "Газпром". Эта компания уже несколько лет успешно решает задачи по газификации населенных пунктов республики и обеспечения ее нефтепродуктами.

Важным источником доходов Киргизии являются отправляемые на родину трудовыми мигрантами, подавляющее большинство из которых работают на территории Российской Федерации, денежные переводы. По оценке некоторых международных финансовых организаций, они составляют около 24% ВВП Киргизии.

Россия и Киргизия успешно сотрудничают в военно- технической и оборонной сферах. Оба государства, в частности, входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На территории Киргизии расположена Объединенная военная база РФ, куда включены авиабаза в Канте (Чуйская область), морской испытательный полигон, сейсмологическая станция и узел связи. Ранее российская сторона объявила о намерении безвозмездно предоставить союзнической киргизской армии некоторые современные виды военной техники.

Бишкек и Москва, кроме того, имеют большой опыт взаимодействия и в многостороннем формате. Россия и Киргизия помимо ОДКБ входят в состав таких международных организаций как СНГ, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества и так далее.