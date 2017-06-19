Напавшие на туристический комплекс в Мали боевики ликвидированы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Четыре боевика, напавшие на туристический комплекс близ малийской столицы Бамако, были ликвидированы службами безопасности в ходе спецоперации. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Press со ссылкой на министерство безопасности и гражданской обороны страны.

"У нас есть тела двух убитых боевиков, еще два тела разыскивают наши военные", - заявил агентству министр безопасности и гражданской обороны Мали Салиф Траоре. Он не уточнил, были ли другие нападавшие.

Всего, по словам малийского министра, в результате спецоперации были освобождены 36 заложников, в том числе 16 французов, остальные - малийцы.

Ранее сообщалось, что 32 заложника были освобождены спецслужбами, два человека погибли. В воскресенье утром вооруженная группа атаковала туристический комплекс под названием Лагерь Кангаба в местечке Дугуракоро недалеко от аэропорта Бамако, где любят отдыхать иностранцы.