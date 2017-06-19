В результате инцидента на северо-востоке Лондона погиб один человек

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и десять получили ранения в результате инцидента с наездом автомобиля на прохожих на северо-востоке Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном 19 июня Скотленд- Ярдом.
"Один человек погиб на месте. Восемь человек, которые пострадали в результате этого инцидента, были доставлены в три различных больницы, и еще двум пострадавшим помощь была оказана непосредственно на месте происшествия", - отмечается в сообщении столичной полиции.
LATEST on #SevenSisters Road #FinsburyPark incident. One person has died. Counter Terrorism Command investigating. https://t.co/S5whFriU3Z pic.twitter.com/PKHfgCI345— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19 June 2017
В свою очередь, Служба скорой помощи Лондона подтвердила, что после инцидента в три больницы были госпитализированы восемь человек.
Скотленд-Ярд также информировал, что совершившего нападение в качестве меры предосторожности отправили в больницу, но после обследования он будет заключен под стражу. В надлежащее время будет вынесено заключение и о состоянии его психического здоровья.
"Расследованием данного инцидента занимается контртеррористическое подразделение", - добавила столичная полиция.
19 июня в районе 00:20 (02:20 мск) фургон совершил наезд на людей в районе Финсбери-парк на северо-востоке британской столицы. Инцидент произошел в тот момент, когда большое число мусульман возвращалось после ночной молитвы.