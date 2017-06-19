Канадские истребители отработали перехват стратегических бомбардировщиков на самолетах США

ОТТАВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Истребители ВВС Канады CF-18 отработали перехват стратегических бомбардировщиков на самолетах США B-52. Об этом говорится в сообщении канадского министерства национальной обороны, которое в минувшее воскресенье поступило в представительство ТАСС.

"Процедура идентификации и перехвата осуществлялась под контролем Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) 15 и 16 июня во время возвращения стратегических бомбардировщиков B-52 с учений, которые проводились за пределами страны (США)", - сообщили в ведомстве. В минобороны уточнили, что перехват бомбардировщиков CF-18 провели в воздушном пространстве недалеко от южной части Исландии и сопровождали их до воздушных границ Канады. Здесь они их "передали" для сопровождения американским истребителям F-15.

Истребители ВВС Канады приступили к патрулированию воздушных границ Исландии 22 мая текущего года. Как сообщили тогда в минобороны страны, "патрулирование продлится около месяца и в нем будут задействованы шесть самолетов CF-18". В коммюнике отмечалось, что канадская авиация будет обеспечивать безопасность воздушного пространства этой страны-члена НАТО и "будет готова к немедленному перехвату и определению неизвестных летательных объектов". Базируется авиагруппировка ВВС Канады на военной базе Кеблавик.

На последнем саммите НАТО, состоявшемся в Варшаве в июле прошлого года, было принято решение разместить в Польше и трех странах Балтии по одному многонациональному батальону численностью около тысячи военнослужащих в каждом. Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, Канада возьмет на себя роль "лидирующей нации" в Латвии, Германия возглавит батальон в Литве, Соединенное Королевство - в Эстонии, а США - в Польше. Решение о развертывании батальонов НАТО в этих странах Европы принято для противостояния возможной агрессии со стороны РФ.

Канадский батальон уже сформирован. В нем проходят службу 450 военных из Канады, в его состав также входят представители Албании, Италии, Латвии, Польши и Словении. Сообщалось, что канадская авиация из Исландии позже будет переброшена в Латвию.