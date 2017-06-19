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Полиция усилила патрулирование улиц в Лондоне после инцидента с наездом на пешеходов

Международная панорама
19 июня, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Мэр британской столицы назвал произошедшее "намеренным нападением" и призвал жителей города сохранять спокойствие

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полиция усилила патрулирование улиц Лондона после наезда фургона на пешеходов минувшей ночью в северо-восточной части города. Об этом в понедельник сообщил мэр Лондона Садик Хан на своей странице в социальной сети Facebook.

"Лондонская полиция выделила дополнительные наряды для спокойствия публики, особенно тех, кто соблюдает Рамадан", - написал Хан. Мэр назвал произошедшее "намеренным нападением" и призвал жителей города сохранять спокойствие.

Минувшей ночью фургон наехал на людей в районе Финсбери-парк на северо-востоке британской столицы. Инцидент произошел в тот момент, когда мусульмане возвращались после ночной молитвы.

По последним данным полиции, в результате инцидента один человек погиб, 10 пострадали. Водитель фургона, 48-летний мужчина, задержан.

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Наезд фургона на толпу в Лондоне
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