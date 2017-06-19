В США пыталась сорвать спектакль с загримированным под Трампа актером в главной роли

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Нью-йоркская полиция арестовала активистку, которая во время показа скандального спектакля "Юлий Цезарь", где главную роль исполняет загримированный под президента США Дональда Трампа актер, выбежала на сцену, пытаясь сорвать выступление.

Как сообщили в правоохранительных органах, во время одного из показов "Юлия Цезаря" в минувшие выходные активистка и сторонница Трампа, 24-летняя Лора Лумер выбежала на сцену Public Theater, начала мешать актерам и кричать: "Остановите насилие". По данным местных СМИ, в зале также присутствовали еще несколько активистов, которые поддержали Лумер аплодисментами и речами. "Вы подстрекаете террористов. Кровь Стивена Скалиса на ваших руках", - заявил один мужчина, имея в виду лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса, который был недавно ранен при стрельбе, открытой по игравшим в бейсбол конгрессменам в штате Вирджиния.

Всех активистов вывели из театра, однако арестована была только Лумер. Ей предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, неповиновении сотрудникам правоохранительных органов и мелком хулиганстве. Как заявила впоследствии репортерам Лумер, она своими действиями пыталась "остановить то насилие, которое каждый вечер происходит на сцене" театра, и заставить зрителей задуматься над тем, что они смотрят.

Речь идет о спектакле в постановке нью-йоркского Public Theater, премьера которого состоялась в конце мая. В этой современной интерпретации трагедии Уильяма Шекспира главный герой представлен как мужчина со светлыми волосами в деловом костюме и со значком с американским флагом на лацкане.

Многие зрители сразу же заметили схожесть такой версии Цезаря с нынешним главой Белого дома, хотя в самом спектакле имя Трампа и не упоминается. Кроме того, жена древнеримского правителя Кальпурния в постановке говорит со славянским акцентом и одевается в дизайнерскую одежду, как и супруга президента США, уроженка Словении Меланья Трамп.

Сразу же после премьеры постановка подверглась шквалу критики. Больше всего недовольства вызвала сцена убийства Цезаря в финале спектакля. Многие обвинили театр в том, что он призывает к совершению насилия по отношению к американскому лидеру. Авиакомпания Delta Airlines и Банк Америки, являвшиеся постоянными спонсорами Public Theater, заявили в связи с этим о полном прекращении его финансирования.

Представители театра выступили в свою очередь с заявлением, отметив, что они вовсе не призывают к насилию, а их постановка создана в том числе для того, чтобы возбудить в обществе дискуссию о важности свободы слова.