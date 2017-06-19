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Южная Осетия временно усилит контроль на границе с Грузией

Международная панорама
19 июня, 11:06 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 19, июня. /ТАСС

Мероприятия направлены на профилактику правонарушений законодательства Южной Осетии в пограничной зоне

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ЦХИНВАЛ, 19 июня. /ТАСС/. Южная Осетия (РЮО) временно усилит контроль на границе с Грузией, а также в месте пересечения государственной границы "Раздахан" с 1 по 8 июля текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Комитета государственной безопасности республики (КГБ).

"В период с 1 июня по 8 июля на одном из участков югоосетино-грузинской государственной границы, а также в месте пересечения государственной границы "Раздахан" проводится комплекс мероприятий, направленных на усиление контроля за состоянием режима государственной границы, порядком пропуска лиц, товаров и грузов в месте пересечения государственной границы в упрощенном порядке", - отметили в ведомстве. В КГБ добавили, что также будет усилен контроль за въездом, проходом и временным пребыванием в пограничной зоне лиц и транспортных средств.

В ведомстве пояснили, что мероприятия направлены на профилактику правонарушений законодательства Республики Южная Осетия в пограничной зоне. В период мероприятий при выходе из дома жителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Общая протяженность границы РЮО составляет около 440 км. Из них 74 км приходится на границу с РФ, остальная часть - с Грузией.

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