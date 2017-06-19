ВС Азербайджана начали широкомасштабные учения с участием 23 тыс. военных

БАКУ, 19 июня. /ТАСС/. Широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием 23 тысяч азербайджанских военнослужащих начались в понедельник в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"19 июня начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами и их взаимодействия", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, к учениям также привлечены до 120 единиц танков и бронетехники, 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 24 июня.