ВС Азербайджана начали широкомасштабные учения с участием 23 тыс. военных

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БАКУ, 19 июня. /ТАСС/. Широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием 23 тысяч азербайджанских военнослужащих начались в понедельник в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
"19 июня начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами и их взаимодействия", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, к учениям также привлечены до 120 единиц танков и бронетехники, 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 24 июня.